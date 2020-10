Lazio-Inter, la designazione arbitrale

La 3ª giornata di Serie A TIM Lazio-Inter, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Marco Guida (sez. di Torre Annunziata).

Assistenti: Carbone – Longo

IV uomo: Massa

V.A.R.: Irrati

A.V.A.R.: Vivenzi

I PRECEDENTI

L’arbitro campano ha già diretto i biancocelesti in 20 gare: lo score di quest’ultime è in perfetto equilibrio e parla di 8 vittorie per la Lazio, 7 sconfitte e 5 pareggi. Nella scorsa stagione il fischietto di Torre Annunziata ha arbitrato la Prima Squadra della Capitale in occasione delle sfide disputate all’andata contro Roma e Fiorentina. Guida ha già diretto un incontro tra la Lazio e l’Inter: risale ai quarti di finale della Coppa Italia 2016/17. In quell’occasione la formazione biancoceleste sconfisse i nerazzurri per 2-1 al Meazza grazie alle reti di Biglia e Felipe Anderson.