Lazio, oggi torna Lulic a Formello

Dopo otto mesi di lontananza, Senad Lulic è tornato a Roma. Lo ha fatto ieri per assistere dalla tribuna alla partita con l’Atalanta e per tornare poi a Formello nella giornata di oggi. Il capitano farà il suo ingresso nel Centro Sportivo, solamente per un confronto con la società e con Inzaghi per decidere insieme se e quando il bosniaco potrà essere di nuovo inserito nelle liste per il campionato e per la coppa. qualora l’allenatore dovesse avere la certezza del suo pieno recupero, Lulic tornerà a far parte senza dubbio della squadra rappresentando un’arma in più per affrontare i tanti impegni che attendono la squadra biancoceleste.

