PRIMAVERA | Lazio-Bologna, posticipata di un giorno la data della partita

Questo weekend la Lazio Primavera doveva giocare, contro il Bologna, sabato 3 ottobre. Ma la Lega Serie A ha deciso di posticipare la data della gara di un giorno, stabilendo in domenica 4 ottobre, alle ore 15:00, il momento in cui le squadre dovranno scendere in campo sul campo Fersini di Formello.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: