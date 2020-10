SOCIAL | Andreas Pereira è in volo per Roma: su Instagram pubblica già il simbolo della Lazio | FOTO

Dovrebbe essere l’ultimo acquisto per la Lazio, quello dell’ormai ex giocatore del Manchester United, Andreas Pereira. Il calciatore, insieme alla moglie ed il figlio, è in volo su un aereo partito da Londra con direzione Roma. A testimoniarlo è lo stesso Pereira, attraverso una Instagram Stories pubblicata sul proprio profilo, che ritrae, in un collage, tutta la sua famiglia sull’aereo che lo sta portando nella Capitale d’Italia. Ma c’è un dettaglio molto interessante: tra le foto che appaiono, in alto, c’è un’aquila reale in volo. La trattativa era già stata confermata da Igli Tare nei giorni scorsi, ma ora, è decisamente definitiva.

