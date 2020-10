Tutto quello che c’è da sapere sul Borussia Dortmund, avversario della Lazio in Champions League

È il Borussia Dortmund la squadra di seconda fascia sorteggiata nel girone F della Lazio, attualmente in decima posizione in Bundesliga, ma che sempre ha svolto un ruolo da protagonista nel campionato tedesco, insieme al Bayern Monaco. Lazio e Borussia si affrontano per la prima volta in questa competizione europea.

La passata stagione della squadra tedesca, è iniziata con la vittoria della Supercoppa di Germania proprio contro il rivali del Bayern, e con il raggiungimento della seconda posizione in campionato, con un distacco di 20 punti dalla prima in classifica. I giallo-neri allenati da Lucien Favre sono molto pericolosi, in quanto veloci a ripartire in contropiede, con giocatori molto talentuosi in grado di decidere la partita in qualsiasi momento, sui quali la Lazio deve prestare molta attenzione. Primo su tutti, il bomber d’attacco Erling Håland, che ha concluso la stagione 2019-2020 con 44 reti in 40 partite giocate, di cui 16 in 18 con il Borussia e 28 in 22 con il Salisburgo, sua ex squadra. Altro giocatore importante è sicuramente Thorgan Hazard, fratello di Eden, con la sua imprevedibilità a centrocampo, Guerreiro la quale velocità potrebbe far soffrire la squadra di Inzaghi sulla fascia sinistra e il giovane Bellingham, che tanto bene sta facendo in questa prima parte della stagione. Ultimo, ma non per importanza, il capitano Marco Reus, vero trascinatore e giocatore fondamentale per gli equilibri dei giallo-neri sia in campo che nello spogliatoio.

