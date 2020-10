Tutto quello che c’è da sapere sul Brugge

Sono stati da poco effettuati i sorteggi per i gironi di Champions League. La Lazio dopo aver pescato lo Zenit e il Borussia Dortmund, dovrà affrontare anche i belgi del Brugge. La squadra allenata da Philippe Clement affronterà quest’anno la massima competizione per club per la diciassettesima volta di cui l’ultima lo scorso anno dove in un girone di ferro con Paris Saint Germain e Real Madrid, è riuscita a conquistare la terza posizione nel gruppo ai danni del Galatasaray. Oltre al cammino in Europa, lo scorso anno il Brugge ha vinto il suo sedicesimo campionato belga, posizione che gli ha permesso di tornare in Champions League per sfidare anche la Lazio. La rosa può contare su un mix di esperienza come il portiere ex Liverpool Mignolet ed il trequartista Vanaken, e giovani dal futuro assicurato come l’esterno destro Diatta e l’attaccante di riferimento Dennis ricordato per la doppietta messa a segno lo scorso anno al Bernabeu contro il Real Madrid. Sarà la prima volta che la Lazio affronterà il Brugge.

