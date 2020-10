Tutto quello che c’è da sapere sullo Zenit, avversario della Lazio in Champions League

È lo Zenit San Pietroburgo la squadra in prima fascia capitata nel gruppo F, quello della Lazio, attualmente prima nella Prem’er-Liga, il campionato Russo. È la prima volta che la Lazio affronta lo Zenit in champions League.

Nella passata stagione lo Zenit è arrivato primo con un distacco di 15 punti sulla seconda, conquistando così il sesto campionato russo della propria storia, il settimo se consideriamo il “Campionato sovietico”, sostituito da quello attuale nel 1991. Dello Zenit sono anche i due migliori marcatori della passata edizione della Prem’er Liga, ovvero Sardar Azmoun ed Artëm Dzyuba che si contendono il primato con 17 gol. In champions League, invece, sono usciti nella fase a gironi arrivando quarti con 7 punti, dopo due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Tra i giocatori da tenere d’occhio ci sono sicuramente i due capocannonieri della passata edizione del campionato Russo, Azmoun e Dzyuba, oltre che l’esperto Lovren, con un passato in Premier League, al Liverpool, con cui è stato per sei stagioni, e Malcom, in passato al Barcellona, con cui ha siglato un gol in Champions contro l’Inter.

Nella propria storia, a livello internazionale, la squadra di San Pietroburgo ha conquistato una Coppa UEFA nel 2008 ed una Supercoppa UEFA nello stesso anno.

