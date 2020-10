Wilson: “E’ stata una brutta sconfitta, una vittoria avrebbe portato grandi benefici”

Ospite ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex capitano della Lazio Pino Wilson ha analizzato la sconfitta rimediata dalla formazione biancoceleste contro l’Atalanta: “Il rammarico più grande è stato quello di aver subito tre goal anche se l’approccio alla partita sembrava essere stato positivo. Abbiamo giocato contro una squadra più forte di noi ma a mio parere per quanto visto in campo la squadra non meritava di questo risultato così ampio. Adesso bisogna ripartire con la consapevolezza che questa sconfitta non pregiudica nulla anche se l’eventuale vittoria sarebbe potuta essere di grande aiuto per affrontare il resto della stagione nel migliore dei modi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: