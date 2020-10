Andreas Pereira: “Felice di poter giocare per la prima squadra della Capitale”

Esordio social in biancoceleste per Andreas Pereira. Il brasiliano appena arrivato alla corte di Inzaghi pubblica, nel primo post con l’aquila sul petto, un video che lo rappresenta con la maglia della Lazio ed una frase che promette bene: “Sono molto felice di poter giocare per la prima squadra della capitale. Forza Lazio!” Come a dire che ha capito che aria tira a Roma.

https://www.instagram.com/p/CF2ki8mKvSf/?igshid=12wttlnnfwqqp

