Buon compleanno Amarildo: il messaggio di auguri della Lazio

Compie oggi 56 anni Amarildo Souza do Amaral.

L’ex attaccante indossò la maglia della Prima Squadra della Capitale per una stagione, quella 1989/90, totalizzando in maglia biancoceleste 29 presenze e 8 reti in campionato e 2 presenze ed 1 gol in Coppa Italia.

S.S.LazioAgenziaUfficiale

