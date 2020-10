Buon compleanno Lucas Martín Castromán: il messaggio di auguri della Lazio

L’ex centrocampista biancoceleste spegne oggi 40 candeline.

Martin Castroman è approdato in biancoceleste durante la sessione invernale della stagione 2001-2002, vestendo l’Aquila sul petto fino al 2003. L’argentino, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 55 presenze, realizzando in queste 6 reti tra Serie A, Coppa Italia e competizioni continentali.

E’ passato alla storia per aver realizzato il gol del definitivo 2-2 al 95′ nel derby contro la Roma del 29 aprile 2001 che al 90′ vedeva i giallorossi avanti 2-0.

