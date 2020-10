CdS | Pereira, alla Lazio per diventare una star

Dopo Gabriel Pereira, portiere classe 2002 proveniente dal Monaco che verrà aggregato alla Primavera, ecco Andreas. Il brasiliano è sbarcato ieri a Ciampino e oggi sta svolgendo le visite mediche di rito così da essere al più presto a disposizione di Inzaghi. La Lazio ha puntato forte su di lui con un prestito con diritto di riscatto ed un contratto quinquennale da più di due milioni a stagione. Centrocampista offensivo polivante, Pereira potrà agire sia come mezzala che come supporto ad Immobile: nel Manchester United ha un po’ faticato tra le oltre settanta presenze e i solo 4 gol messi a segno. Con la nazionale brasiliana è sceso solo una volta in campo contro El Salvador: ora l’obiettivo è tornare grande con la Lazio. Lo riporta Il Corriere dello Sport

