Con un Luiz Felipe ancora in via di recupero dopo lo stop nell’amichevole con il Frosinone ed un Radu fermatosi nel k.o. interno contro l’Atalanta, la Lazio è già in super emergenza in difesa. In vista della gara di domenica con l’Inter, infatti, Inzaghi dovrà fare a meno dei due appena citati oltre a Vavro ancora alle prese con la pubalgia e Hoedt, arrivato a Roma, ma non ancora ufficializzato. Il mercato non ha riservato grandi sorprese dietro e così contro i nerazzurri toccherà dal primo minuto dal quasi partente Bastos, divenuto quasi imprescindibile dopo che le piste turche ed arabe sembrerebbero sfumate. L’emergenza difensiva è sempre più concreta per una squadra che dal post lockdown ha perso le sue certezze incassando sette sconfitte in quattordici uscite. Lo riporta Il Corriere dello Sport

