Chi si rivede sul campo di Formello… Il Capitano Senad Lulic è tornato pronto a riprendersi la sua Lazio

Si rasserena il tempo in casa Lazio. Tra le tante maglie verde fluo ne spicca una in particolare: il Capitano Senad Lulic è tornato. Un ritorno che sicuramente richiederà del tempo, ma che sicuramente va oltre le aspettative. Oggi ha svolto lavoro differenziato in compagnia di Luiz Felipe. Qualche palleggio, corsa leggera e esercizi con il pallone. Zoppicante ha comunque voluto esserci per dimostrare anche ai compagni le qualità da vero leader. Una buona notizia anche per Simone Inzaghi che potrà così avere più risorse lì a sinistra visto che a breve inizierà la Champions League. Non sono ben definiti i tempi di un suo possibile rientro completo sul campo con i compagni, ma la strada è quella giusta.

