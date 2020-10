CorSera | Caicedo e Bastos: da “esuberi” a necessari

Le vicende di mercato e di campo a volte si intrecciano inaspettatamente. Può così accadere che due partenti quasi sicuri come Bastos e Caicedo risultino tra i migliori nell’ultimo k.o. contro l’Atalanta. Il primo, ancora nella Capitale dopo le tante offerte giunte dalla Turchia e non solo, domenica con l’ Inter potrebbe partire titolare complici gli stop di Luiz Felipe e Radu. Stessa sorte per il secondo, chiamato d’urgenza con i bergamaschi per rimpiazzare l’infortunato Correa e poi risultato tra i più positivi. Ad aspettare entrambi, dopo la sfida con l’Inter, potrebbe esserci un destino anomalo: in caso di mancata partenza nelle ultime ore di mercato potrebbero infatti finire ai margini della rosa per lasciare spazio ai nuovi innesti. Lo riporta Il Corriere della Sera

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: