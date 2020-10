FORMELLO | Differenziato per Luiz Felipe e Lulic, il capitano zoppicante. Tra gli assenti Radu e Correa

Si ritorna in campo al Training Sport Center per preparare la gara contro l’Inter di domenica pomeriggio. Si è rivisto anche Lulic che ha svolto lavoro differenziato insieme a Luiz Felipe, con il capitano che zoppicava un po’. Assenti invece André Anderson, Correa, Radu, Muriqi e Vavro. Prima fase di allenamento con un po’ di riscaldamento basato di mobilità, propriocettività e rapidità. Poi circuiti a due gruppi con conduzione del pallone. Infine, i titolari contro l’Atalanta hanno effettuato degli allunghi, mentre chi è subentrato o non ha giocato, è stato impegnato in delle azioni con conclusione in porta. Per il capitano Senad Lulic, zoppicante, lavoro di battimuro, leggera corsa e palleggi. Luiz Felipe invece corsetta, skip, allunghi e navette con mister Fonte.Per il Sergente Milinkovic-Savic una prima fase di allunghi e poi aggregato con il resto del gruppo.

