GdS | Champions, dolce ritorno per la Lazio

La Lazio può sorridere, l’urna della Champions League ha sorriso ai biancocelesti che hanno evitato le grandi corazzate pescando Zenit, Borussia Dortmund e Club Brugge. Un girone ostico, ma non proibitivo attende i capitolini con Immobile che a distanza di sei anni ritrovare il Borussia Dortmund, una delle sue parentesi meno fortunate, ma nella quale ha avuto il piace di incontrare Klopp. Girone complicato, ma non proibitivo: anche lo Zenit, seppur lontano da quello di qualche stagione fa, non è da sottovalutare. Stesso discorso per il Club Brugge, attuale campione di Belgio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

