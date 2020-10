GdS | Lazio senza difesa: spunta l’idea Queiros

La Lazio è già in emergenza difensiva. Gli stop di Luiz Felipe e Radu mettono in apprensione Inzaghi che con l’Inter potrebbe lanciare Bastos dall’inizio. Così, considerando da un lato gli infortuni e dall’altro le carenze difensive messe in luce con l’Atalanta, i biancocelesti starebbero riflettendo per un colpo last minute con Bastos sempre in uscita: il nome in pole position è quello di Diogo Queiros, ventunenne del porto che potrebbe essere inserito come under 22 nella lista del campionato senza creare così ulteriori problematiche. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

