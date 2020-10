Leggo | Lino Banfi incensa Inzaghi: “Simone un grande, continuerà a fare bene con la Lazio. Quando Lotito parla in Latino lui dice sì ma non capisce”

Lino Banfi si trasforma ancora una volta in Oronzo Canà mutando il suo ruolo da allenatore a scrittore con il libro “Siamo tutti allenatori nel pallone”. Nel corso di un’ intervista rilasciata a Leggo in cui presenta la nuova opera, Lino Banfi ha speso anche parole d’elogio per Inzaghi chiudendo con una battuta su Lotito: “Inzaghi è un grande e con i biancocelesti insisterà nel fare bene. Credo che quando Lotito gli parli in Latino lui annuisca, ma in realtà non capisca nulla”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: