Serie A, ecco il nuovo protocollo per l’emergenza Covid

La Lega Serie A, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato il nuovo protocollo inerente all’emergenza Covid a 24 ore dal rinvio di Genoa-Torino. In questo protocollo viene confermato l’obbligo di partecipare alla gara nel caso in cui siano disponibili tredici elementi, tra cui un portiere. Se, dopo una prima deroga, la squadra non avesse a disposizione i giocatori richiesti, questa perderebbe 3-0 a tavolino.

