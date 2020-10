SOCIAL| Lazio-Inter, Escalante su Instagram: “Sono pronto”

Gonzalo Escalante c’è e lo fa sapere sul proprio profilo Instagram in vista del match di domenica cpontro l’Inter: “Sono pronto per la prossima partita in casa“.

Visualizza questo post su Instagram Listos para el próximo partido en casa ☑️ #CmonEagles🦅 🔵⚪️ Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5) in data: 2 Ott 2020 alle ore 10:28 PDT

