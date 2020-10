Thomas Doll: “Lazio e Borussia Dortmund sono le favorite per il passaggio del girone”

La Lazio dopo 13 lunghi anni, torna a giocare la Champions League. Nel pomeriggio di ieri sono stati effettuati i sorteggi della fase a gironi, con i biancocelesti sorteggiati nel Girone F, con Zenit, Borussia Dortmund e Club Brugge. Per parlare della Lazio, ma anche del Borussia Dortmund, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Thomas Doll, ex centrocampista biancoceleste, ma anche ex allenatore giallonero. Ecco le sue parole in vista di questa sfida di Champions: “Lazio e Borussia Dortmund hanno entrambe il 50 per cento di possibilità nello scontro diretto e sono le favorite per il passaggio del girone. Seguo sempre la Lazio con passione e se tornerà quella pre lockdown potrà mettere in difficoltà anche il Borussia. In Germania sono tutti curiosi di vedere i progressi di Ciro Immobile. Quando arrivò al Dortmund era giovane ed ha avuto problemi di ambientamento. A Roma continua a fare cose grandissime e sono contento che sia stato il bomber più prolifico in Europa. Meglio lui o Halland? Difficile dirlo. Due grandi giocatori con i quali mi sarebbe piaciuto giocare. Ciro rispetto al bomber del Dortmund è più bravo ad inserirsi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: