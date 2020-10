Ufficiale l’arrivo di Andreas Pereira dallo United… in prestito

Arriva il comunicato della società per ufficializzare l’arrivo di Andreas Pereira. Il centrocampista proviene dal Manchester United. In controtendenza rispetto agli ultimi anni però, l’operazione è stata conclusa con la formula del prestito, come specificato nel comunicato seguente: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira dal Manchester United Football Club.”

