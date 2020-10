CdS | Lazio, rebus difesa: Radu vuole provare

Con Luiz Felipe fermo ai box dopo l’infortunio rimediato in amichevole a Frosinone, Vavro alle prese con la pubalgia e Bastos dato tra i partenti di questa Lazio, la squadra aveva già da inizio stagione dei problemi nel reparto difensivo, ai quali si è aggiunto il cambio chiesto da Radu a gara in corsa, mercoledì contro l’Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, per lui l’ecografia avrebbe scongiurato lesioni ed ora si resta in attesa della risonanza. Il difensore sembrava fuori causa, ma ci sarebbe una piccola speranza di vederlo in campo domenica contro l’Inter, anche se chiaramente vanno valutati tutti i rischi per evitare poi uno stop più lungo. Nel frattempo Bastos resta in preallarme, mentre rimane l’ipotesi d’emergenza con Parolo in difesa.

