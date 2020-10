Coronavirus, positivo un giocatore del Liverpool. Ecco di chi si tratta

Come riportato dal sito ufficiale del Liverpool FC, Sadio Mane è risultato positivo al test Covid-19 e si trova attualmente in isolamento, in accordo con le linee guida in vigore. L’attaccante, che ha giocato e segnato nella vittoria per 3-1 di lunedì contro l’Arsenal, ha mostrato lievi sintomi ma si trova in un buono stato di salute.

