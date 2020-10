ESCLUSIVA | Lazio-Inter, il doppio ex Ballotta: “Inzaghi deve giocarsi bene la partita. Anche se siamo all’inizio, i punti cominciare a contare tanto”

Imperativo d’obbligo lasciarsi alle spalle gli strascichi del k.o. contro l’Atalanta e ripartire. Questo lo spirito in casa Lazio, dove il sorteggio “favorevole” di Champions League e l’ufficialità di Fares hanno portato una ventata di ottimismo, fondamentale nel primo momento delicato della stagione. Adesso, per scacciare del tutto i fantasmi di mercoledì sera, i biancocelesti saranno chiamati ad una reazione già domenica pomeriggio contro l’Inter, formazione fortissima e reduce dal pokerissimo di Benevento. Per analizzare al meglio i temi della prossima sfida dell’Olimpico, LazioPress.it ha contattato il doppio ex Marco Ballotta.

La Lazio arriva alla sfida con l’Inter dopo il crollo con l’Atalanta. In un big match come quello di domenica che peso potrà avere una sconfitta del genere?

“Certamente la sconfitta di mercoledì è un k.o delicato, ma contro l’Atalanta può anche succedere perchè i bergamaschi sono già in forma e sicuri di sè. Una caduta del genere può succedere, l’importante è che non rimanga il segno anche perchè i biancocelesti ora giocheranno contro l’Inter, quest’anno secondo me la squadra più forte del campionato. I nerazzurri li posiziono al pari della Juventus se non un po’ più alto, quindi votati a vincere lo Scudetto. L’Inter è una formazione molto ostica, ha già vinto due partite. È un brutto cliente per la Lazio che dovrà stare molto attenta perchè perdere nuovamente comincerebbe ad essere un po’ troppo pesante. In ogni caso, va anche detto che siamo all’inizio della stagione”.

L’Inter arriva da una vittoria larga contro il Benevento. Si poteva immaginare una partenza simile per i ragazzi di Conte?

“Contro il Benevento neopromosso è arrivato un grande risultato, ma dal punto di vista dei campani ci sta subire cinque gol contro l’Inter considerando la posizione da nuova arrivata in Serie A. Una gara del genere può accadere in questo primo periodo dove le cose sono premature e le squadre ancora non sono del tutto a posto”.

I nerazzurri hanno una rosa molto lunga, i biancocelesti un po’ meno. Quanto potrà incidere domani il fattore delle cinque sostituzioni?

“Questo fattore è stato evidente lo scorso anno. Soprattutto quando si giocano tante partite ravvicinate serve avere una panchina lunga e la Lazio la passata stagione ha pagato questa variabile. L’Inter, invece, è allestita per giocare su più fronti ogni tre giorni e quindi, anche in questo senso, la vedo maggiormente avvantaggiata. I biancocelesti hanno inserito qualche giocatore nuovo, mi aspettavo qualcosa di più anche in vista della Champions League”.

Contro un Inter così attrezzata, cosa dovrà temere la Lazio?

“Dico l’organico e il gioco dei nerazzurri perchè ora l’Inter sta giocando a memoria anche se il match con il Benevento non fa testo. Comunque, anche la Lazio è un brutto cliente per le altre squadre e quindi anche gli uomini di Conte dovranno preoccuparsi di Immobile e compagni, soprattutto per quanto riguarda le ripartenze. Inzaghi dovrà giocarsi bene la partita perchè anche se siamo all’inizio i punti cominciano a contare tanto”.

Sarà un big match con molti duelli individuali. Il più importante potrebbe essere Immobile-Lukaku o ce ne sono altri da osservare più attentamente?

“Ci sono molti giocatori da una parte e dall’altra. Immobile contro Lukaku ci può stare perchè il belga ha già fatto tre gol e anche il laziale è già andato a segno, però ci sono altri scontri molti più importanti perchè ci sono tanti altri calciatori di alto livello. Penso che domani sia più decisivo il collettivo rispetto al singolo”.

Da ex portiere, che ne pensi del duello Strakosha-Handanovic?

“Questo sarà un anno importante per Strakosha. L’arrivo di Reina sicuramente gli darà un po’ di fastidio o lo caricherà. La stagione appena iniziata per l’albanese sarà la più importante della sua carriera. Sarà chiamato a fare veramente la sua parte, non che lo scorso anno non l’abbia fatta, ma dovrà compiere il salto di qualità e non seguire l’andamento della squadra. Se riesce a fare questo altro step diventa un portiere di livello internazionale”.

In conclusione, la Lazio ha “pescato” bene nei sorteggi di gironi di Champions League. La qualificazione agli ottavi è alla portata dei biancocelesti?

“La Lazio se la può giocare. È un girone certamente impegnativo, ma non da dire che è impossibile passare il turno. Tutto dipenderà dallo stato di forma delle altre squadre, specialmente all’inizio le russe magari hanno iniziato già il campionato da un po’ di tempo e saranno in forma. Sarà importante vedere lo stato delle avversarie da incontrare nelle prime sfide”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: