EUROAVVERSARIE | Il Dortmund cala il poker contro il Friburgo. Alle 18:00 lo Zenit, domani il Brugge

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League effettuato giovedì pomeriggio, ha portato la Lazio nel Girone F contro Zenit (prima fascia), Borussia Dortmund (seconda fascia) e Club Brugge (quarta fascia). In attesa dell’inizio della competizione europea, programmato per il 20 ottobre, con la prima giornata che vedrà affrontarsi i biancocelesti contro il Dortmund e lo Zenit in casa contro il Club Brugge, questo weekend scenderanno in campo tutte e quattro nei rispettivi campionati: mentre la Lazio, domani alle ore 15:00 affronterà l’Inter allo Stadio Olimpico di Roma, il Borussia Dortmund ha da poco terminato la sua terza gara di Bundesliga: in casa contro il Friburgo, i gialloneri hanno calato il poker, vincendo 4-0 grazie ai gol di Erling Håland (doppietta), l’ex Juventus Emre Can e, nel recupero, Felix Passlack ha chiuso il match.

Lo Zenit tra poco, alle ore 18:00, scenderà in campo nella sfida al vertice contro lo Spartak Mosca, valida per la decima giornata del campionato russo. Domani, invece, toccherà al Club Brugge scendere in campo: alle ore 13:30, in casa, sfiderà l’Anderlecht per l’ottava giornata del campionato belga.

