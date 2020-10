FORMELLO – Emergenza rientrata: Radu e Correa si allenano, differenziato per i nuovi

Inzaghi tira un sospiro di sollievo, rientra l’emergenza in difesa e attacco con Radu e Correa che si allenano regolarmente. Entrambi reduci da fastidi muscolari, stringeranno i denti per una gara importante come quella di domani contro l’Inter. Il rumeno quindi verso la terza gara consecutiva nella retroguardia completata da Acerbi e Patric davanti Strakosha. In mezzo al campo con le solite certezze che rispondono ai nomi di Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Non cambiano nemmeno gli esterni: provati ancora Lazzari sulla fascia destra con Marusic sulla corsia mancina, partirà dalla panchina quindi Fares come detto già dal tecnico in conferenza stampa. Davanti toccherà a Correa affiancare Ciro Immobile con l’argentino che ha superato i problemi alla schiena. Tra gli ultimi arrivati sarà quindi disponibile solo l’esterno algerino ex Spal mentre tutti gli altri dovranno aspettare il rientro dalla sosta. Infatti Andreas Pereira e Muriqi hanno svolto solo il riscaldamento con i compagni per poi defilarsi sul campo limitrofo insieme a Vavro, Kiyine e Lukaku per un lavoro differenziato. Allenamento personalizzato anche per Luiz Felipe mentre prosegue il recupero di Lulic che per il secondo giorno ha corso sul terreno di gioco sotto gli occhi del preparatore atletico Fonte.

