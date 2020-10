Garlaschelli: “Lazio deve giocare come sa, in Champions non è andata male”

L’ex attaccante della Lazio Renzo Garlaschelli, ai microfoni di Radiosei ha toccato alcuni temi d’attualità della società biancoceleste, ecco le sue parole: “Io contro l’Atalanta ho visto una buona Lazio, poi è chiaro che se si perde qualche errore è stato per forza di cose commesso ma questa sconfitta non mi preoccupa più di tanto. La squadra domenica per avere la meglio di una squadra molto forte come l’Inter dovrà giocare come sa fare e sono sicuro che anche se molto difficle, ne uscirà una bellissima partita”. Infine sulla Champions: “Non sarà assolutamente semplice ma sicuramente il sorteggio poteva andare molto peggio”.

