Il Messaggero| Bastos si avvicina alla Turchia

A poche ore dalla sfida con l’Inter, Simone Inzaghi deve fare i conti con l’emergenza difensiva che molto probabilmente lo costringerà a schierare il partente Bastos al posto di Radu il quale dovrebbe dare forfait per la sfida contro i nerazzurri. Il mercato però ancora non è chiuso e questa mattina secondo Il Messaggero, le voci che danno il difensore angolano verso il campionato turco e in particolare verso l’Istanbul Basaksehir si fanno sempre più insistenti con il giocatore che dunque molto probabilmente si appresta a giocare l’ultima partita con la maglia biancoceleste.

