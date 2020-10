Il Messaggero | Lazio-Inter, Inzaghi in emergenza: non resta che Milinkovic

La Lazio si prepara ad affrontare l’Inter in casa, nel match i in programma domani alle ore 15,00. Mister Inzaghi è alla prese con delle incognite per quanto riguarda la formazione, tra emergenza in difesa, Correa da valutare ed i nuovi arrivati ancora non tutti ufficializzati. Come riporta Il Messaggero, il tecnico si affida a Milinkovic, bestia nera dell’Inter e protagonista sempre delle sfide contro i nerazzurri, per archiviare in fretta la gara contro l’Atalanta e ripartire al meglio in campionato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: