Continuano ad aumentare i casi positivi di Coronavirus nel mondo del calcio: dopo i tre giocatori del Genoa, uno dell’Atalanta ed Elams del Napoli, sono risultati positivi due membri dello staff della Juventus. A comunicarlo è stata proprio la squadra bianconera che, attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, ha fatto chiarezza sulla situazione. Ecco il comunicato: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.