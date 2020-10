Juventus-Napoli, il comunicato del club bianconero

La Juventus attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani alle 20.45 come previsto dal calendario della Lega di Serie A.

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A. — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2020

