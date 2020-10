La Repubblica | Lazio, novità a sinistra: Fares convocato, Lulic si allena

L’idea di mister Inzaghi quest’anno è chiara: aumentare la concorrenza per tenere tutti sulla corda. Infatti, come riporta La Repubblica, lo stesso acquisto di Andreas Pereira ne è la prova: nessuno deve accontentarsi, cosa che il patron laziale Claudio Lotito ha “rimproverato” ai suoi dopo il lockdown, bensì tenersi sempre pronto per alzare il livello, personale e della squadra. Per quanto riguarda la rosa, tra nuovi acquisti e veterani, il tecnico ha finalmente novità a sinistra: Fares infatti, ufficializzato giovedì dal club biancoceleste, potrà essere tra i convocati di domenica nella gara contro l’Inter; ieri inoltre si è rivisto in campo il capitano Senad Lulic, che ha svolto una leggera seduta d’allenamento e che a metà mese potrà aumentare l’intensità della corsa.

