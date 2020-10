Lazio-Inter, Conte: “Lazio ottima squadra. Vogliamo uscire con un risultato positivo”

Nella conferenza stampa odierna di Antonio Conte, in vista del match contro la Lazio che si terrà domani all’Olimpico, ha parlato di come l’Inter è arrivata al match di domani, spendendo qualche parola anche per la squadra biancoceleste: “Sarà la nostra terza partita così come per la Lazio. Abbiamo tutti i calciatori a disposizione, quindi bene così. La partita dello scorso anno all’Olimpico contro la Lazio è stata una delle quattro partite che abbiamo perso lo scorso anno in Serie, dovremo stare attenti, ma vogliamo uscire con un risultato positivo. La Lazio è un’ottima squadra che ha avuto, lo scorso anno, l’ambizione di vincere lo scudetto e contrastare la Juve.”

