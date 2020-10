Lazio-Inter, Inzaghi in conferenza: “Per la formazione di domani ho dei ballottaggi. Fares probabilmente sarà in panchina”

Simone Inzaghi ha da poco parlato nella conferenza stampa in vista della partita di domani all’Olimpico contro l’Inter. L’allenatore della Lazio ha parlato della situazione della rosa a livello di disponibili, oltre che singoli casi quali Correa o Fares. Queste le parole del mister: “Ci sono capitate subito due gare difficili all’inizio. Con l’Atalanta è stata una buona gara, ma non è andata bene. Domani dovremo fare ancora meglio. Fares? Sta crescendo e sta cercando di imparare velocemente. Credo che doamni verrà convocato, al massimo sarà in panchina. Per domani ho in mente dei ballotaggi, deciderò dopo“.

Con l’Inter dovremo fare una partita perfetta. L’Inter è una squadra molto fisica, un ottimo allenatore e molti giocatori con cui poter ruotare. Credo che le aspettative per noi è giusto che ci siano, considerando anche l’ottima annata dello scorso anno in cui abbiamo anche conquistato una coppa. Mercato? Non parlo di giocatori che non sono qui. Tare lavora 24h al giorno. Spero che il mercato si possa chiudere il prima possibile in modo che si possa parlare di certezze.

