Lazio, Lucas Leiva intervistato da Nerika Quissanga, moglie di Bastos

Lucas Leiva è stato intervistato da Nerika Palhares, giornalista e moglie di Bastos, che ha pubblicato il video poche ore fa sul suo profilo Instagram. Il centrocampista biancoceleste ha parlato del suo passato e dell’approdo in Inghilterra ai tempi del Liverpool: “Il passaggio dal Brasile all’Inghilterra è stato duro, probabilmente la scelta più difficile che potessi prendere, per quanto Brasile e Inghilterra siano mondi diversi.Ci sono stati molto alti e bassi, ma ho imparato tanto.Molte volte ho pensato che il calcio inglese non facesse per me, nei primi periodi non ho giocato molto, stavo ancora imparando. Per questo motivo spesso ero nervoso, solo che sul campo poi i risultati si vedevano.”