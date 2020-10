Lazzari: “Domenica abbiamo la possibilità di rifarci. Hakimi più veloce? Io ho corso controvento” | VIDEO

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter, Manuel Lazzari è stato intervistato da DAZN, l’emittente che trasmetterà la partita, che ha voluto fare un confronto con il suo pari ruolo nerazzurro Hakimi. Parte dell’intervista è stata condivisa sulla loro pagine ufficiale di Instagram. L’esterno biancoceleste ha toccato però tanti altri temi, ecco le sue parole: “Con il mister abbiamo rivisto la partita contro l’Atalanta e siamo tutti convinti di aver fatto una grande partita e che non avremmo meritato una sconfitta così larga, per fortuna domenica abbiamo subito l’opportunità di rifarci”.

Sull’Inter: “Siamo consapevoli di affrontare una grandissima squadra che quest’anno ha aggiunto in una rosa già forte altri giocatori di indubbia qualità, ma noi siamo la Lazio, anche noi siamo forti e penso che in queste gare sia difficile trovare una favorita”.

Su Hakimi: “Non so dirti chi sia più veloce, quello che so per certo è che in Italia ci sono tanti giocatori forti nel nostro ruolo”. A questo punto il giornalista interviene dicendo che Hakimi secondo i numeri ha corso leggermente più di lui e risponde con una battuta: “Forse ho giocato controvento. A parte gli scherzi è un grandissimo giocatore e domenica avremo la possibilità di vederlo dal vivo”.

Sulla sfida dello scorso anno: “Dobbiamo ripetere quella prestazione, dobbiamo cercare di fare noi la partita mettendo grande intensità perchè sappiamo che a livello fisico loro sono molto forti in particolar modo con Lukaku“.

Sul rapporto con Immobile: “Lo accompagnavo io a casa e ci facevamo tante risate perchè ancora non sapevo bene le strade, diciamo che è partito tutto dal suo centesimo goal dove sono stato io a fargli l’assist e lui giustamente mi sprona a fare sempre di più perchè sa che posso fare molti più assist arrivando con relativa facilità sul fondo del campo”.

Su un giocatore che lo ha impressionato: “Senza dubbio Davies del Bayern Monaco, è fortissimo ed è molto giovane, sicuramente avrà una grandissima carriera davanti”.

Sul passato: “Non è stato facile da ragazzo soprattutto quando non mi hanno riconfermato a Vicenza e sono dovuto ripartire da zero e da solo perchè non avevo un agente. Mi sono fatto tutte le categorie e rendermi conto di dove sono arrivato mi riempie di orgoglio. Se non avessi fatto il calciatore, sarei andato a lavorare in fabbrica”.

Sulla Nazionale: “Ero in ritiro con la Spal e mi arrivavano molti complimenti per messaggio ma io non capivo per cosa fossero, poi sono andato a vedere le convocazioni di Mancini ed ho visto che c’era il mio nome e mi sono venuti gli occhi lucidi, la mia famiglia è stata la prima a saperlo”.

