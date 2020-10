Repubblica| Calciomercato, Akpa Akpro idea per il Benevento

Il calciomercato sta entrando nella sua fase finale e sono molte le trattative che in casa Lazio devono ancora essere perfezionate in entrata ma soprattutto in uscita. In questo senso questa mattina La Repubblica parla di un interesse del Benevento per Akpa Akpro. Una possibile trattativa è però difficile in quanto la squadra allenata da Filippo Inzaghi per tesserare il giocatore, dovrebbe prima far uscire dal club un proprio tesserato in quanto i posti in lista al momento sono tutti occupati.

