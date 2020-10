SERIE A | Il Sassuolo batte il Crotone 4-1 e si regala una notte in testa alla classifica

Dopo la vittoria in trasferta per 2-1 della Sampdoria contro la Fiorentina, nell’anticipo del venerdì sera, arriva una vittoria casalinga nella prima gara del sabato: il Sassuolo di De Zerbi porta a casa i tre punti contro il Crotone, portandosi a quota 7 e regalandosi una notte in testa alla classifica. Udinese e Roma, che si affronteranno ad Udine questa sera alle 20:45, entrambe non potranno raggiungere i neroverdi. Il 4-1 finale del Mapei Stadium di Reggio Emilia è firmato da Domenico Berardi nel primo tempo, mentre nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio degli ospiti con il calcio di rigore trasformato da Simy, arriva la doppietta di Francesco “Ciccio” Caputo (il primo gol su rigore) ed il gol di Locatelli nel recupero, che mettono in cassaforte i tre punti. Per il Crotone, dopo le sconfitte contro Genoa e Milan nelle prime due gare di campionato, arriva il terzo k.o. consecutivo.

