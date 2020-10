Serie A, l’Asl blocca la partenza della squadra di Gattuso per Torino: a rischio Juve-Napoli

Dopo i casi di positività al Coronavirus, sia in casa Napoli che in casa Juventus, l’Asl campana, come riporta Gianlucadimarzio.com, ha deciso di bloccare la partenza della squadra di Gennaro Gattuso per Torino. La squadra partenopea era in procinto di lasciare Napoli per raggiungere Torino, dove domani è in programma la sfida contro la Juventus. L’Asl ha invitato la squadra a fare ritorno nelle proprio abitazioni per l’isolamento fiduciario richiesto.

E’ sempre più a rischio il posticipo di domani sera tra Juventus e Napoli.

