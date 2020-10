SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Inter

La paura del contraccolpo dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta è forte. La Lazio non deve farsi sorprendere dalla sfida di domani, anche se può nascondere brutte sorprese. A Formello di certo non è sereno il tempo, Inzaghi deve fare i conti con una difesa incompleta e da ridisegnare: ipotesi Parolo tra Patric e Acerbi, oppure Bastos sul centro sinistra. Tanti i dubbi ancora da sciogliere a meno di 24h dalla sfida. Intanto in casa Inter ecco la situazione.

L’INTER – Una vera e propria macchina da gol quella di Antonio Conte. Le prime due gare di questo campionato hanno fatto registrare sui tabellini ben 9 gol sullo score nerazzurro. Poco convincenti alla prima di campionato, con una Fiorentina che aveva messo in seria difficoltà la squadra di Conte, che comunque è riuscita a recuperare la gara portando a casa i 3 punti. Prova invece molto più convincente quella contro il Benevento di Pippo Inzaghi. L’Inter non aveva mai fatto così tanti gol in avvio di campionato e dopo 3 gare al massimo erano arrivati a 13 gol. Chissà se vorranno superare il loro stesso record domani all’Olimpico.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.

LA STELLA – Lukaku è la stella nerazzurra per antonomasia, già a quota 3 in questo campionato. Però Romelu è anche il giocatore che contro la Lazio ha giocato più minuti (173) senza prendere parte a nessun gol. Vidal invece quando vede Lazio vede gol. Ha preso parte a sei gol in Serie A contro i biancocelesti: nessun altra squadra di A è stata colpita di più dal centrocampista cileno. Inter che sicuramente punterà molto su questo fattore.

IL PRECEDENTE – Ultimo precedente all’Olimpico ha visto la Lazio annientare la squadra di Conte, nonostante i biancocelesti fossero andati in svantaggio al primo tempo. Secondo tempo tutto da gustare, con il destino che a volte è beffardo. Stessa porta, ma maglia diversa: De Vrij travolge Immobile in area ed è calcio di rigore. La Lazio pareggia e tenta il tutto per tutto. Il gigante buono Sergej Milinkovic-Savic sul corner di Luis Alberto riceve palla tra la mischia, l’accarezza con la suola e con il sinistro batte Handanovic e festa biancoceleste. In palio c’era il secondo posto, Lazio ad un passo dalla Juventus e dallo scudetto. La storia poi la conosciamo e l’impresa non è arrivata a termine.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: