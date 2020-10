SOCIAL | Falbo pronto per la Viterbese: “Non vedo l’ora di iniziare”. E scherza con Tounkara – FOTO

Dopo aver preso parte al ritiro di Auronzo di Cadore, agli ordini di mister Inzaghi e della prima squadra, il giovane biancoceleste Luca Falbo è pronto ad una nuova avventura. Dopo l’esperienza nella Primavera laziale, ora è pronto per il suo nuovo cammino in Serie C con la Viterbese. Il classe 2000 infatti, attraverso i social, ha postato il seguente messaggio appena approdato nella sua nuova squadra, scherzando anche con una vecchia conoscenza del mondo Lazio come Mamadou Tounkara, già parte della rosa di Viterbo, che compare dietro al suo scatto fotografico: “Finalmente è ufficiale. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Forza Leoni!. Tounkara devi sempre rovinare tutto“.

