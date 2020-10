SOCIAL| Lazzari in nazionale: la sua agenzia si congratula con lui -FOTO

L’agenzia Italian Managers Group pubblica un post su Instagram per congratularsi con Lazzari per la convocazione in nazionale del giocatore biancoceleste: ”Congratulazioni Manu”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: