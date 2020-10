Solskjaer su Pereira: “Per lui la Lazio è la migliore opportunità”

Come riportato dal sito ufficiale del Manchester United, l’allenatore Solskjaer ha parlato del trasferimento alla Lazio di Pereira definendola un’ottima opportunità, ecco le sue parole: “Il ragazzo aveva bisogno di giocare con regolarità ed il fatto che possa farlo in un grande club come la Lazio sia la miglior cosa soprattutto per lui. L’anno scorso ha fatto molto bene ma quando abbiamo acquistato Bruno Fernandes ha cominciato a giocare di meno e dunque credo sia stato giusto mandarlo via in prestito”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: