Argentina, Scaloni ha diramato la lista dei convocati c’è un biancoceleste

Inizierà nella prossima settimana il cammino verso il Mondiale 2022 per le nazionali sudamericane. Il girone Conmebol verrà inaugurato nel corso di questo break con tutte e dieci le squadre impegnate in due impegni: l’Argentina sarà impegnata l’8 e il 13 ottobre rispettivamente contro Ecuador e Bolivia e Lionel Scaloni ha stilato la lista definitiva dei convocati per questo impegno. Tra i convocati, assieme a Messi che farà tutto il percorso di qualificazione, c’è anche Lucas Martinez Quarta, prossimo acquisto della Fiorentina. Tra gli altri italiani presenti ci sono il biancoceleste Correa, De Paul, Dominguez, Dybala, Gomez, Lautaro Martinez, Musso e Simeone. Questa la lista definitiva di Scaloni.

#SelecciónMayor Lista definitiva de futbolistas convocados para los próximos encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia. pic.twitter.com/b80z7ePx2t — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 4, 2020

