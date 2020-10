Atalanta, tamponi risultati tutti negativi, compreso quello dell’unico positivo

Dalle parti di Formello (oltre che nella sede dell’Atalanta) ci sarà sicuramente un lungo sospiro di sollievo, dopo quanto riportato da L’Eco di Bergamo. Secondo il quotidiano bergamasco, infatti, sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati tra giocatori e membri dello staff della squadra. Ma la notizia più importante è che il positivo annunciato nei giorni scorsi, è risultato negativo anche al secondo tampone effettuato in serata. Al tesserato, infatti, era stato imposto subito l’isolamento dopo il primo tampone e ieri l’Atalanta ha svolto solamente allenamenti individuali. Per la Lazio, che ha affrontato i bergamaschi allo Stadio Olimpico soltanto mercoledì scorso, non vi sono stati casi di positività ed in ogni caso sarà regolarmente in campo alle ore 15:00 contro l’Inter. Allo stesso modo, anche l’Atalanta giocherà alle 12:30 contro il Cagliari.

