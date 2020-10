CdS | Stankovic ricorda gli anni alla Lazio e all’Inter: “Insieme alla Stella Rossa le due squadre più importanti per me. Fiero della mia esperienza in biancoceleste”

Lazio-Inter è da sempre una sfida legata a molti doppio ex passati e presenti. Uno dei più celebri è sicuramente Dejan Stankovic, centrocampista che prima di approdare in nerazzurro ha vestito la maglia biancoceleste. Il serbo, in un’ intervista a Il Corriere dello Sport, ha parlato del suo lungo passato nel calcio italiano arrivando ad affermare come la Lazio e l’Inter abbiano rappresentato, insieme alla Stella Rossa, le sue due più grandi esperienze da calciatore. Così, mentre con i meneghini ha vinto tanto, Dejan dichiara come gli anni a Roma siano indimenticabili. Stankovic ricorda il suo approdo alla Lazio, la grande Lazio che ritiene avrebbe potuto vincere di più, andando anche più avanti in Champions League grazie ad un grande centrocampo, definito il migliore d’Europa. Anni d’oro quelli nella Capitale dove ogni sfida con l’Inter era una battaglia contornata, come ricorda il serbo, da un clima speciale creato dal gemellaggio con le tifoserie. Scontri durissimi quelli con i nerazzurri, come avvenuto nel 2-2 casalingo della stagione 1999/2000, da cui poi scaturì lo Scudetto, un dolce ricordo indimenticabile per Dejan tra l’attesa nello spogliatoio e la festa condivisa con i tifosi al Circo Massimo. La stagione post tricolore si aprì ancora con un Lazio-Inter, finale di Supercoppa Italiana dove Stankovic andò a segno soprattutto grazie a Veron, un maestro del centrocampo, definito dal serbo come colui che sapeva dare il pallone con il contagiri per mandare in porta. In conclusione, poi, Stankovic ricorda l’ultima sfida con l’Inter nel dicembre 2003, affermando che, anche se fosse certo di un suo approdo in nerazzurro, diede tutto giocando un grande partita come segno di rispetto verso compagni, presidente e tifosi.

