Colantuono: “Lazio ed Inter, entrambe saranno protagoniste in campionato. I biancocelesti lo scorso anno erano i più forti”

L’allenatore della Sambenedettese, Stefano Colantuono, con un passato sulle panchine di varie squadre di Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Radio di uno dei big match di questa giornata, ovverosia Lazio-Inter: “Mi aspetto una bella partita, tra due club importanti. Lo scorso anno, prima del lockdown, la Lazio era la squadra più forte, poi ha avuto un calo nella ripresa. Sono due compagini che saranno protagoniste in campionato. Contro l’Atalanta la Lazio ha preso una bella sberla, ma non mi è comunque dispiaciuta la prova dei biancocelesti, quando i bergamaschi giocano così non ce n’è per nessuno. Forse la panchina laziale potrebbe presentare qualche problema, soprattutto in vista delle competizioni che quest’anno la squadra dovrà affrontare.

