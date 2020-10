Conte: “C’è soddisfazione nel giocare in questo maniera contro la Lazio”

L’Inter di Antonio Conte porta via un solo punto dall’Olimpico, con una partita che ha visto diverse intensità. Lo stesso allenatore nerazzurro si è espresso ai microfoni di Dazn al termine della sfida: “Abbiamo preso gol nel momento migliore, stavamo dominando la partita. Abbiamo avuto occasioni importanti per chiudere la gara, sono stati bravi a riprenderla. Hanno trovato il gol che ci ha tolto qualche certezza. Abbiamo ripreso a giocare e abbiamo cercato di vincerla. Peccato per il palo, continuiamo a lavorare. C’è soddisfazione nel venire qui e giocare in questa maniera su un campo difficile come la Lazio. Dobbiamo continuare su questa strada. Io ho fatto il calciatore, i miei ragazzi hanno messo in campo grande voglia. Sono i primi ad essere dispiaciuti perché hanno assaporato i 3 punti. E’ un punto buonissimo, ci fa capire che siamo sulla strada giusta. L’anno scorso la Lazio ci ha creato problemi, questa volta è stato il contrario. Perisic? Sono molto contento di lui, è un calciatore che sull’esterno ci può creare situazioni di 1 vs 1 importanti. E’ inevitabile che c’è da lavorare con lui, così come con Hakimi. Nella fase difensiva possono migliorare. Ha grande voglia, mi sta colpendo positivamente. Sono molto contento della sua prestazione. Barella? Ha fatto una grande partita da trequartista, dietro le due punte. In quella posizione ti dà della buona qualità, l’attacco alla profondità ed equilibrio nella fase difensiva perché aiuta molto. Quando cambi sistema di gioco deve essere una necessità per recuperare qualcosa. La butti sull’improvvisazione, quando continui a giocare con il sistema di gioco che conosci per cui ti alleni tanto, puoi avere certezze in più. Sanchez? Lì davanti siamo giusti, è il minimo per affrontare una stagione impegnativa. Giocheremo ogni 3 giorni. Alexis è meno goleador però è più assist-man, li alterno. Poi abbiamo anche Pinamonti”.

